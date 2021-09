Cina al bivio: salvare Evergrande dai 305 miliardi di debito o disordini sociali? Suning osserva

La crisi devastante del colosso cinese Evegrande sta avendo ripercussioni sui mercati mondiali. Suning osserva interessata

Il fondatore, il miliardario Xu Jiayin, continua a rassicurare: «La nostra priorità è aiutare gli investitori a riscattare i loro prodotti, l’azienda cercherà di riprendere il lavoro e la produzione », ha scritto in una nota.

Ma il caos rischia di regnare sovrano in Cina. Evergrande, senza cash e con milioni di interessi sulle obbligazioni emesse per rifinanziare il debito, deve consegnare almeno 1,3 milioni di appartamenti già pagati da altrettanti cinesi. Una bomba ad orologeria per la stabilità finanziaria e sociale della Cina, sottolinea il Corriere della Sera.