Cina, niente gare della Premier a causa del supporto della Lega inglese all’Ucraina

La discutibile scelta della Cina dopo le vibranti proteste della Lega inglese nei confronti dell'attacco della Russia all'Ucraina

Sono vibranti le proteste della Premier League nei confronti della Russia per l'invasione dell'Ucraina. La Lega inglese ha annunciato mercoledì, attraverso un comunicato, diverse misure di sostegno e solidarietà all'Ucraina che saranno messe in pratica questo fine settimana. Decisioni che non sono piaciute alla Cina, alleata politica della Russia che, attraverso iQiyi Sports che detiene i diritti della Premier, ha deciso di non trasmettere la 28esima giornata come rivela la BBC .