EDICOLA TS – Festa Inter. Cinque gol e tanti dubbi. Samp stesa, ma restano ombre sul futuro

Nella sua prima uscita da campione d'Italia in carica, l'Inter travolge con un sonoro 5-1 a San Siro la Sampdoria di Ranieri. Ecco come titola la prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore sulla partita dei nerazzurri: "Festa Inter. Cinque gol e tanti dubbi. Stesa la Samp, ma restano le ombre sul futuro confermate da Marotta".