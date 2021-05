Inter, per 5 partenza sicura. In uscita anche Vecino e Pinamonti

L'Inter cerca di piazzare quelli che sono i giocatori non fondamentali in modo da snellire il monte ingaggi e rinforzare la squadra

Dopo l'ingresso di Oaktree e il prestito del fondo americano, l'Inter inizia a programmare il futuro. La boccata d'ossigeno arrivata con il fondo non basta e serviranno alcune cessione. Tra i sacrificabili potrebbero esserci Brozovic, sempre in trattativa col Psg, e Sanchez e Vidal, entrambi con un ruolo non da protagonisti e con un ingaggio alto.

"In uscita, poi, ci sono sempre Vecino (2,5 milioni per un altro anno) e Pinamonti (2 fino al 2024), mentre di sicuro l’Inter saluterà Ranocchia, D’Ambrosio, Padelli, Kolarov e Young, tutti in scadenza: dai cinque il risparmio sarà di poco superiore ai 10 milioni (quasi venti lordi). E il tesoretto potrebbe diventare importante anche in caso di cessione definiva di Joao Mario (ingaggio da 2,7 milioni, può restare allo Sporting) e Nainggolan (4,5), su cui l’Inter può puntare a incassare anche una quindicina di milioni per i cartellini. Tante strade che portano a un solo obiettivo: sistemare i conti, mantenendo una squadra da titolo", riporta La Gazzetta dello Sport.