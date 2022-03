Ciocci: “Inter tornerà quella di dicembre. Lautaro gli basta un gol per ripartire”

L'ex attaccante dell'Inter Massimo Ciocci ha parlato del momento negativo della squadra di Inzaghi e dei problemi in attacco

Intervistato da Tmw, l'ex attaccante dell'Inter Massimo Ciocci ha parlato del momento negativo della squadra di Inzaghi e dei problemi in attacco:

"Da interista dispiace perché la squadra è forte e si vede. Manca qualcosa fisicamente in questo momento però credo, dalle parole di Inzaghi che ha detto che è stato fatto un lavoro specifico, che forse tra un po' possa tornare l'Inter di dicembre. Quella era una vera corazzata e speriamo che questo periodo sia già stato messo alle spalle".

Da ex attaccante che pensa del problema dell'Inter nell'andare a segno?

"Gli attaccanti sono forti, forse risentono della situazione generale della squadra e poi a volte ci si mette di mezzo la sfortuna. Ma sono convinto che se gli attaccanti iniziano a far gol poi non si fermano più. Tra l'altro ora è stato recuperato anche Correa. Non sono preoccupato"