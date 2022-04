Cioffi: “Noi arbitri dello scudetto. Affronteremo la più forte, con l’Inter daremo tutto”

Il tecnico dell'Udinese ha parlato dopo la grande partita dei friulani di questa sera in casa della Fiorentina

"Serviva un'impresa e c'è stata, è stata l'impresa della squadra e non dei singoli. In ferie ci si va il 22 maggio. Noi a 50 punti? Pensiamo una partita per volta, ora ricarichiamo le pile perché affronteremo la più forte del campionato, l'Inter. L'obiettivo è fare in ogni gara il massimo. Per la squadra che abbiamo guardare troppo in alto o troppo indietro può far paura, diamo sempre il massimo, è la via giusta per deresponsabilizzarci nella responsabilità. Viviamo alla giornata. Noi arbitri dello Scudetto. contro l'Inter daremo tutto. Lo avremmo fatto anche se avessero già vinto il campionato".