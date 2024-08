Intervenuto ai microfoni di NumeroDiez, Gabriele Cioffi, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato così di Lazar Samardzic: "È un giocatore intelligentissimo. L’allenatore non deve insegnare a un giocatore del suo livello come si gioca, è un talento che ancora deve dimostrare di essere un top, ma deve capire come le proprie caratteristiche possano essere utili alla squadra e al contesto in cui sono immersi.