Cirillo: “Scontro Ibra-Lukaku? Può capitare, è un derby e c’è tensione. La lite con Materazzi…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Bruno Cirillo commenta la furiosa lite tra Ibrahimovic e Lukaku. “Sono cose che si vedono tante volte durante le partite quello di ieri è stato diverbio tra grandi campioni. Può capitare che ci siano momenti di tensione in una gara così importante”, dice l’ex giocatore. “E’ un derby, uno dei più belli in assoluto e c’è tensione. Ripeto, può capitare che ci sia qualche parolina di troppo tra due campioni ma credo che la cosa finisca lì“. Cirillo parla poi della rissa con Materazzi: “Il paragone non si può fare perchè quell’episodio non fu in partita ma a fine gara nel sottopassaggio. Ogni domenica ripeto si assiste a partite in cui i giocatori, per nervosismo, si mandano a quel paese. Non è un bell’esempio ma accade“.

Dopo tanti anni dalla rissa con Materazzi che cosa le è rimasto di quell’episodio?

“Ormai l’ho quasi ‘ho cancellato. E’ stato un brutto episodio che spero non capiti a nessuno. Si tratta, come ho detto, di cose diverse da ieri: essere aggredito nel sottopassaggio non è bello, l’ho rimosso, è un brutto ricordo”.

Con Materazzi poi ci fu la pace?

“Sì, dopo un mese facemmo un servizio per un giornale e poi ci siamo incontrati in campo e anche in India dove io ho giocato e lui ha fatto l’allenatore. Mi chiese scusa e ho messo una pietra sopra quell’episodio”.

(Tuttomercatoweb.com)