Ex Inter, cittadinanza italiana per Duncan: “Potete chiamarmi Alfredo”

Alfred Duncan, ex giocatore dell'Inter, da qualche giorno approdato al Venezia è diventato cittadino italiano. L'ex centrocampista della Fiorentina ha sempre mantenuto la residenza a Pescia (provincia di Pistoia) da quando è arrivato in Italia nel 2009. Nato ad Accra, in Ghana, il 10 marzo 1993, era stato preso in affidamento, ancora 15enne, da una famiglia del posto, i Giusti. Il papà affidatario, Leonardo, è tuttora il suo procuratore. Quando gli è stata conferita la cittadinanza ha scherzato così: "Da oggi chiamatemi Alfredo, con la 'o', sono italiano come voi".