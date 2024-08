"Ovviamente a fronte di eventuali offerte che possano portare non meno di 8 milioni di euro, la cifra necessaria per evitare di fare minusvalenze a bilancio l'Inter le prenderà senza se e senza ma in considerazione. Questa ipotesi, al momento, non è neanche prevista perché finora il mercato non ha mai portato al club nerazzurro un'offerta che non fosse di un semplice prestito. In questo momento per l'Inter e per Simone Inzaghi Correa rappresenta la quinta scelta in attacco dietro agli intoccabili Thuram, Lautaro e Taremi, ma anche dietro a Marko Arnautovic che è scalata nel ruolo di quarta punta come confermato dai cambi di Inzaghi in queste prime due di Serie A. Correa ad oggi è stato inserito nella lista dei 25 per il campionato (il club nerazzurro, a differenza di altre società come ad esempio il Milan, non ha problemi sui giocatori stranieri avendo tanti giocatori italiani in organico), ma in vista della compilazione delle liste per la prossima Champions League è più che probabile una sua esclusione", si legge su calciomercato.com.