Stampa estera – Il City pensa a Lautaro come erede di Aguero. L’ostacolo è uno

Il Manchester City cerca un degno erede di Sergio Aguero. Gabriel Jesus non ha convinto del tutto e l’argentino a giugno avrà 32 anni. Il suo contratto scade nel 2021. In Francia scrivono che trovare un sostituto dell’attaccante di Guardiola non sarà facile ma il club inglese ha individuato Lautaro Martinez come possibile obiettivo. “Però non sarebbe un obiettivo di mercato a buon prezzo, soprattutto se si considera il fatto che anche il Barcellona è interessato ad un attaccante. In ogni caso se il City aggiungerà alla sua rosa giocatori a gennaio lo farà andando su giovani che costano poco”, si legge su goal.com.

(Fonte: goal.com)