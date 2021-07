Come il City ha eluso le regole del FPF. Email shock postate dal Daily Mail dimostrano…

Alcune mail postato dal Daily Mail dimostrerebbero alcune violazioni dal parte del club per eludere le regole del FPF

Le accuse al Manchester City per presunte violazioni del Fair Play Finanziario non sono nuove. Il club inglese è da anni sotto i riflettori della Uefa, adesso sono venute alla luce alcune mail che riaccendono il caso. Il Daily Mail ha postato alcune mail che dimostrerebbero come il club inglese abbia gonfiato i ricavi per eludere le regole del FPF nel 2011. Lo sponsor di maglia, Etihad, avrebbe contribuito nella stagione 2010-2011 con 12 milioni di sterline, quando in realtà nel contratto si parlava di 4 milioni di sterline.