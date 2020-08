EDICOLA / Sport: A Messi dal City 750mln in cinque anni. La Liga col Barça

La Liga che si schiera a favore del Barcellona sui 700 mln la clausola rescissoria sul contratto di Messi. Il giocatore che rompe definitivamente con il club blaugrana ancora una volta non presentandosi al primo giorno del raduno della nuova stagione. Il club gli decurterà lo stipendio per tutte le giornate nelle quali non si presenterà al campo di allenamento. E poi c’è la proposta del City per La Pulce che verrebbe ricoperta d’oro: 750 mln in cinque anni, secondo il quotidiano Sport. Questo si legge sulla prima pagina del giornale spagnolo.