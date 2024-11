Siamo solo a metà del percorso in questa prima fase della nuova super Champions League, ma le gerarchie, a parte alcune sorprese, si stanno pian piano delineando. La seconda parte, quella decisiva e quella che stabilità chi andrà direttamente agli ottavi di finale e chi vi accederà attraverso la tagliola dei playoff di febbraio (e chi invece uscirà dalla competizione), si apre con Inter-Lipsia e non solo. In attesa dei match di domani e mercoledì, ecco dunque la classifica completa, ricordando che, a parità di punti, a fare fede è la differenza reti: