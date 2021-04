Classifica marcatori Serie A aggiornata alla 29a giornata: duello Cr7 vs Lukaku

Segnano entrambi, Cristiano Ronaldo e Lukaku nei due recuperi giocati ieri. Il portoghese e il belga continuano la sfida a distanza per aggiudicarsi la classifica dei marcatori in Serie A

Non accenna a fermarsi il duello a distanza tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku per aggiudicarsi la classifica dei marcatori della Serie A. Sono andati a segno entrambi nei recuperi di campionato, il portoghese contro il Napoli e il belga contro il Sassuolo. Passo avanti per i due che staccano momentaneamente Muriel al terzo posto in classifica. Lontano Immobile, entra invece di diritto Lautaro Martinez che nel recupero di ieri sera ha trovato il gol numero 15 in campionato.