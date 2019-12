Claudia Nainggolan mette all’asta la maglia di Politano. Sfida a colpi di rilanci tra Berardi e…Politano

Claudia, la moglie di Nainggolan, ha chiesto aiuto ai colleghi di suo marito e mettendo all’asta le loro maglie sta raccogliendo soldi che verranno devoluti ai bambini del reparto di oncoematologia dell’Ospedale di Cagliari

Anche tanti nerazzurri hanno offerto la loro maglia, come De Vrij e Padelli. Oggi è andata all’asta quella di Politano. E il giocatore interista, proprio per partecipare alla raccolta fondi, ha offerto prima mille euro per la sua maglia. Poi, quando Berardi ha provato a soffiargliela con 1250 mila euro offerti, lui ha rilanciato, 1500. L’ex compagno si è arreso: “Così non vale”. La moglie di Nainggolan gli ha scritto ‘Chapeux’. Ma l’asta non è ancora chiusa, la cifra però è alta per le tasche dei tifosi.