CdS – Inter a caccia del clean sheet perduto: con il Napoli fondamentale non prendere gol

L’Inter di Antonio Conte è pronta a tornare in campo: si comincia dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani sera al San Paolo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sarà fondamentale non subire gol: “Prendere gol sarebbe pesantissimo. Verrebbero compromesse, infatti, le possibilità di ribaltare il risultato. Del resto, la rete utile per rimettere in parità il confronto può anche arrivare nei minuti finali. Il problema è che non è una specialità nerazzurra tenere la porta blindata. O meglio lo era a inizio stagione: 4 clean-sheet nelle prime 5 giornate di campionato. Da lì in poi, però, i meccanismi difensivi si sono quasi sempre inceppati, tanto che, restando alla serie A, nei 20 turni successivi, solo altre 4 volte lo score difensivo nerazzurro è rimasto immacolato. Il computo stagionale, infatti, recita 10 clean-sheet su 35 gare, con uno 0 su 3 in Coppa Italia“.