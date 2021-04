Repubblica – Cluster Italia, modo per rivedere protocollo e evitare bomba in Serie A

Il focolaio che si è acceso nella Nazionale italiana nell'ultima pausa ha portato anche De Rossi in ospedale per precauzione; ha la polmonite bilaterale

Intanto tutti si chiedono cosa sia potuto accadere. Nella spedizione azzurra sono state contagiate 17 persone tra staff, giocatori, operatori tv. Il quotidiano La Repubblica spiega che l’esperienza ha mostrato come "il protocollo sanitario attuale sia inefficace di fronte al virus. Il fatto che a farne le spese sia stata la Figc, vertice del pallone italiano, potrebbe trasformare il cluster in un’occasione. Per riscrivere le norme in modo da prevenire che una bomba virale da qui a maggio impedisca alle squadre di giocare. Pregiudicando, complici le decisioni delle Asl, la conclusione del campionato", si legge in un articolo del quotidiano.