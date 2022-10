Cobolli Gigli: “Juve? Dichiarazioni di Agnelli ora inutili, andavano fatte prima”

Le parole dell'ex presidente: "La mia impressione è che all'interno del gruppo ci sia malessere e c'è la sensazione che Allegri sia sul punto di esser mandato via"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Giovanni Coboldi Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato così delle dichiarazioni di Andrea Agnelli nel post di Haifa: "Le stesse dichiarazioni le avrei fatte quattro mesi fa, perché fatte a babbo morto non servono più a niente. Si fosse esposto molto prima come presidente della Juventus, forse sarebbe riuscito a fugare dei dubbi nelle menti dei calciatori e a rinforzare la coesione della squadra".