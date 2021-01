Cobolli Gigli: “Juve, contro l’Inter non hai avuto le palle. Ritorno Conte? Con Agnelli…”

A Radio Kiss Kiss Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato della sfida tra Inter e Juventus e non ha risparmiato critiche ai bianconeri: «La Juve contro l’Inter non mi è piaciuta, non ha avuto le palle. Fossi stato un dirigente della Juventus non mi sarei mai privato di Massimiliano Allegri. Io credo che avrebbe continuato a fare bene, è lui l’allenatore ideale. Conte? Credo che i rapporti tra lui e Andrea Agnelli non consentano attualmente di pensare a un clamoroso ritorno di fiamma. La scelta di Pirlo? Quella di Agnelli è stata una decisione non comune, una genialata che, in quanto tale, andava incontro anche a dei rischi. A questo aggiungo che non ho molta stima di Paratici e Nedved».

(Fonte: KK e SM)