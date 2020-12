Nuovo San Siro, no del Codacons: “Numerose perplessità: meglio investire le risorse in altri progetti”

No al nuovo stadio di San Siro Milano. Il Codacons della Lombardia si schiera contro il progetto di Milan e Inter per la costruzione di un nuova arena calcistica al posto dello storico Giuseppe Meazza: “L’associazione ha già fermamente espresso le proprie idee circa questo progetto e abbiamo segnalato in più occasioni al Comune di Milano le nostre numerose perplessità in merito“, afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli, snocciolando i risultati dell’ultimo sondaggio di Swg: solo il 30% degli intervistati è a favore del nuovo stadio, mentre il 57% lo ritiene inutile e per il 6% è addirittura dannoso.

“Le principali perplessità – spiega ancora il presidente del Codacons della Lombardia – riguardano il possibile rischio che l’abbattimento dello stadio provochi un inquinamento di polveri sottili assai pericoloso, senza contare che il progetto in questione potrebbe comportare un’ulteriore cementificazione della zona interessata”. Ecco perché è “necessario concentrare le risorse per progetti di altro tipo, privilegiando gli aspetti inerenti la salute pubblica, ed il potenziamento della sanità milanese, così fortemente sotto stress negli ultimi mesi. Diffidiamo pertanto il Comune di Milano – conclude Donzelli – di dar seguito a tali progetti“.

(Fonte: Askanews)