Cois: “Inter più forte sulla carta, ma la Fiorentina può provarci. Nelle finali…”

Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina, in un'intervista concessa a ItalSportPress ha parlato della finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma tra la formazione viola e l'Inter: "Se credo nel "double" Conference League e Coppa Italia? Il West Ham è una squadra che puoi battere tranquillamente. L'Inter è più forte sulla carta, ma mi viene da dire: perché no? Nelle finali non esistono vincitori già con la medaglia cucita sul petto".