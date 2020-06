Colantuono: “Inter, col Sassuolo era occasione ghiotta. Botta Lazio, non so se la Juve…”

Stefano Colantuono, noto allenatore, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24 ha parlato dell’ultimo turno di campionato: “Il Sassuolo è una buona squadra e può fare qualsiasi cosa, ma il 3-3 mi ha sorpreso, anche per l’organico che ha l’Inter, era un’occasione ghiotta. Alla luce degli ultimi risultati il campionato sembra appannaggio della Juve. Pensavo che la Lazio quest’anno potesse fare qualcosa di impensabile, ma la sconfitta contro l’Atalanta è una bella botta. Non so se la Juve lascerà punti per strada.”