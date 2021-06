Colantuono: “Inzaghi via dalla Lazio? Fa parte del gioco, ha preferito…”

Le parole del tecnico: "Allegri, Sarri e Mourinho faranno accrescere il livello del campionato"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Stefano Colantuono , tecnico, ha parlato così della vittoria dell'Italia sull'Austria: “Ora diventa tutta un’altra storia, non si possono fare più calcoli”.

“È Mancini. Un fuoriclasse. Non abbiamo Ronaldo ma un gruppo importante e coeso. Non è necessario avere la stella per arrivare al traguardo”.