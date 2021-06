Colantuono: “Italia come nel 2006, Mancini fuoriclasse. Inzaghi? Ha preferito…”

L'ex tecnico dell'Atalanta, Stefano Colantuono, ha parlato a TuttoMercatoWeb di Italia e di Serie A con la scelta di Inzaghi

Stefano Colantuono, ex allenatore - tra le altre - dell'Atalanta, ha parlato dell'Italia di Mancini a Euro 2020 in un'intervista a TuttoMercatoWeb: "Ora diventa tutta un’altra storia, non si possono fare più calcoli. Agli azzurri manca la stella? È Mancini. Un fuoriclasse. Non abbiamo Ronaldo ma un gruppo importante e coeso. Non è necessario avere la stella per arrivare al traguardo".