Colantuono: “Lukaku per forza tra i migliori d’Europa. Scudetto? Inter avvantaggiata”

L'ex tecnico dell'Atalanta Colantuono ha parlato a Tmw Radio della lotta al vertice in Serie A con l'Inter balzata al primo posto dopo la vittoria sulla Lazio:

“Non so se sia spartiacque questa giornata, al di là dell'ultimo periodo il Milan ha fatto un campionato straordinario. Certo, il fatto di non avere le competizioni europee avvantaggia molto l'Inter, non sprecheranno energie e questo può essere determinante. Il Milan dovrà fare un percorso straordinario”.