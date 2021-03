Colantuono: “Risultatisti o giochisti? Nel calcio i risultati decidono tutto”

Prosegue il dibattito, nel calcio italiano, tra giochisti e risultatisti. A parlare dell'argomento è intervenuto anche Stefano Colantuono

"I risultati nel calcio decidono tutto e sono quelli che rimangono. Ci vorrebbe la giusta via di mezzo. L'allenatore che gioca con la costruzione dal basso deve avere i giocatori per poterlo fare. Il problema nasce quando non ce li hai".