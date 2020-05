Stefano Colantuono, noto allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW della lotta scudetto che potrebbe riaccendersi presto: “Lazio e Juve se la giocheranno sino alla fine. Ma l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Si tornerà in campo con le difficoltà del caso. Se i campionati fossero stati congelati avremmo passato un anno di ricorsi e contenziosi, meglio tornare in campo”.