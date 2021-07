Colidio: “Bello tornare all’Inter. Qui grandi campioni da cui posso ispirarmi”

Le parole direttamente dal ritiro di Appiano Gentile di Facundo Colidio, tornato all'Inter dopo i due anni in Belgio

Facundo Colidio è rientrato alla base. Dopo le due stagioni in prestito al Sint-Truiden , in Belgio , l'attaccante argentino classe 2000 si sta allenando agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile .

"È sempre bello tornare ad allenarsi dopo le vacanze, ma soprattutto è sempre bello tornare all'Inter. Qui ci sono sempre grandi giocatori dai quali posso trarre ispirazione: allenarsi con loro permette di migliorarsi. Qui ritrovo anche qualche compagno che avevo incrociato nelle stagioni passate, è stimolante. E gli obiettivi sono ovviamente quelli di cercare di fare sempre meglio, per me e per la squadra".