Stampa Uk – Inter-Leeds, può nascere una collaborazione? L’esperto: “Basterebbe…”

Kieran Maguire si occupa di economia dello sport ha parlato del club inglese e di una eventuale collaborazione con i nerazzurri

Kieran Maguire, esperto di economia dello sport, al sito inglese Football Insider ha parlato del Leeds United e di come le parole pronunciate da Raddrizzani sull'Inter potrebbero avere un seguito. Il proprietario del club inglese ha spiegato di essere interessato alle quote nerazzurre. Il giornalista parla di una possibile collaborazione tra i due club per la condivisione dei calciatori.

«Ci vorrebbe solo una stagione per il Leeds che entra in Europa per poter arrivare al livello di competitività finanziaria dell'Inter. Non hanno lo stesso livello di debiti, quindi ci sono alcuni aspetti positivi dal punto di vista dei Leeds. Se diamo uno sguardo al rapporto tra Watford e Udinese, potrebbe essere un vantaggio per i Leeds. Se l'Inter ha un giocatore di riserva in una posizione che per il club inglese è necessaria, puoi mettere insieme le risorse in modo efficace e portare al club i giocatori di Serie A. Il Watford ne ha certamente beneficiato, per esempio», ha spiegato l'esperto.