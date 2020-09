Collovati: “Inter, mi auguro arrivi Kanté. Nel faccia a faccia tra Conte e la società…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato così del momento in casa Inter, commentando il mercato attuato sin qui dai nerazzurri: «In quel faccia a faccia con la società dove il suo destino pareva segnato in realtà ha vinto Conte e lo stanno accontentando. Alla Juventus deve arrivare uno tra Suarez e Dzeko altrimenti sono rinforzi di secondo piano. Devo dire che l’Inter che sta prendendo forma mi piace».

Ma quali saranno per Collovati i colpi di mercato nella fase finale delle trattative?

«La Juve come detto uno o due attaccanti li prende, mi auguro per l’Inter che arrivi Kantè e che non venga sacrificato Lautaro che piace al Real. E a proposito di questo tema voglio sperare che la Juventus non ceda Dybala, lusingata da una super offerta economica. Di soldi ce ne sono pochi in giro e non credo venga sconfessata l’opera di ringiovanimento e rafforzamento che ha portato in bianconero Kulusevski».