Collovati: “Corsa Champions? Juve imbarazzante a Udine. Ma il Milan…”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così della corsa ad un piazzamento per la prossima Champions League: «Quella che vedo messa meglio per questa volata è l'Atalanta: poi, ci sono altri due posti ed in questa corsa per queste altre due posizioni ci metto anche la Lazio. In molti sostengono che la partita tra Juve e Milan sia decisiva per entrambe: penso che lo sia molto più per il Milan. La Juve che ho visto contro l'Udinese è stata imbarazzante. È quella che è meno in forma. Nelle partite che contano, però, come quelle giocate con Napoli e Lazio ha sempre vinto. È una Juve che nelle sfide decisive sa tirare fuori la qualità. Quindi, la squadra che potrebbe soffrire di più è il Milan: attenzione, però, alla Lazio».