Collovati: “Icardi al Milan fantamercato? No, penso sia possibile. Mi fa riflettere il fatto che…”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Fulvio Collovati, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato così dell’ipotetica ripresa del campionato: “E’ giusto ricominciare, ma in massima sicurezza. La priorità è la salute, ma bisogna dimostrarlo a fatti e non a parole. Icardi al Milan? E’ possibile, per quale motivo dovrebbe essere fantamercato? L’unica cosa che mi fa riflettere è che siamo in tempi di carestia: il calcio si deve ridimensionare e non può più permettersi cifre astronomiche. Mi auguro un mercato di scambi e opportunità, Icardi può esserlo”.