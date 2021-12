Collovati: “Inter attrezzata per vincere lo scudetto senza tornare sul mercato”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fulvio Collovati ha parlato così del mercato, pronto ad aprire il 3 gennaio prossimo

"L’Atalanta si è mossa molto bene: con Boga ha acquistato il tipo di giocatore che le serviva, Gasperini avrà a disposizione un elemento pronto a fare il titolare. Vedo che anche il Milan sta spingendo per Botman del Lilla, ma qui siamo più sul terreno delle alternative, perché in rosa ci sono Tomori e Romagnoli: parliamo di un ottimo giocatore ma pur sempre di un prospetto, i cui tempi di adattamento alla Serie A andranno testati sul campo. Tra le squadre di vertice credo che solo l’Inter sia già attrezzata per vincere lo scudetto senza tornare sul mercato. Ai rossoneri servono una punta e magari un centrocampista centrale, al Napoli un difensore centrale e un terzino sinistro. La Juve sta risalendo, ma resta una squadra in costruzione: occorrono un esterno mancino, almeno due centrocampisti e un centravanti. Scamacca è un nome su cui vale la pena investire, sarà l’attaccante della Nazionale del futuro, ma è un profilo giovane, gli servirà tempo per maturare. Attualmente solo un colpo alla Vlahovic o alla Pogba potrebbe spostare gli equilibri in classifica".