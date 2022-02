Collovati: “Inter produce ottimo calcio ma si accontenta. Contro il Napoli…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della gara del Maradona in programma domani pomeriggio

Fulvio Collovati, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio della gara di domani tra i nerazzurri di Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: "Vale per lo scudetto, ma non chiude definitivamente il discorso. Non dimentichiamoci che il Milan incontra la Samp. Pesa a livello psicologico se perde l'Inter; i nerazzurri non possono perdere però il Napoli ora è euforico".