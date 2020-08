Collovati: “Inter ad un punto dalla Juve? Deve fare mea culpa. Può solo recriminare”

In collegamento con Radio Rai, Fulvio Collovati ha commentato la classifica di Serie A. Queste le sue parole: “L’Inter ha chiuso questo campionato con una grande prestazione a Bergamo. Non era facile ma quello che conta che tra le squadre che devono giocare le Coppe Europee, è quella che ha dimostrato di stare meglio, ha più fame. L’Inter deve fare mea culpa per gli errori commessi in precedenza, ha chiuso ad un punto dalla Juve che nelle ultime cinque gare ha subito 4 sconfitte e ha mollato completamente, l’Inter può solo recriminare”.