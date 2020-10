Intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così del campionato di Serie A e di chi, secondo lui, è favorito: “Secondo me l’Inter ha una rosa di grande livello, persino più completa della Juventus, ma penso che queste due squadre abbiano qualcosa in più delle altre. La Roma lotterà per la Champions League insieme a Napoli, Atalanta, Lazio e Milan, squadra con un progetto giovane che produrrà risultati a lungo termine”.