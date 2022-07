Collovati: “Napoli, Koulibaly addio pesante. Ma Spalletti è molto bravo”

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Fulvio Collovati , ex calciatore, ha parlato così del mercato del Napoli: «Quello di Koulibaly è un addio pesante. Ma Spalletti è molto bravo nella fase difensiva e con il lavoro sul campo con quelli che arriveranno oltre a Olivera e le certezze che già ci sono come Di Lorenzo, Rrahmani, Mario Rui e Juan Jesus potrà riproporre nuovamente un reparto difensivo di grande affidabilità».

«Sempre, lo dicono i numeri. Prendiamo anche l'ultimo campionato, la Juve ha fatto fatica chiudendo al quarto posto in quanto rispetto al passato ha sofferto nella fase difensiva anche perché i centrocampisti non davano la giusta copertura. Ecco, questo ad esempio lo hanno fatto benissimo l'anno scorso i centrocampisti del Napoli e il fatto che siano stati tutti riconfermati è un aspetto positivo in più per gli azzurri».