Collovati: “Scudetto? Il Milan lotterà con l’Inter. Pioli avrà un vantaggio quando…”

Le parole dell'ex calciatore: "Il Milan lotterà con l'Inter. I nerazzurri, da punto di vista dell'organico, hanno più alternative e più solidità difensiva"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Fulvio Collovati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Il Milan lotterà con l'Inter. I nerazzurri, da punto di vista dell'organico, hanno più alternative e hanno più solidità difensiva con Skriniar, Bastoni e De Vrij, ma tra febbraio e marzo avrà la Champions League... Per cui il Milan dovrà approfittare di questo piccolo vantaggio".