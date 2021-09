Collovati: “L’Inter è un gruppo in cui funziona tutto. Ma il Milan deve credere allo scudetto”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Fulvio Collovati, doppio ex di Inter e Milan, ha parlato della lotta scudetto

"Il Milan è chiaro che deve essere da scudetto. Certo, deve avere il miglior Kessié che ora è in ritardo, serve l' apporto di Giroud e in quelle gare in cui serve fare la differenza ci vuole anche il contributo di Ibra. Ripeto, ora non ci sono le due punte centrali oltre alle assenze di cui dicevamo ma la squadra è prima in classifica con l'Inter che ha fatto 18 reti in 5 gare e in cui segnano tutti. L'Inter è un gruppo in cui funziona tutto, il Milan deve anche recuperare Bakayoko e essere in testa stante questa situazione è un segnale che riesce a dare grande fiducia".