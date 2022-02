Colomba: “Napoli? Ci sono solo due problemi. Per rientrare nel treno scudetto…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Colomba

"Sono rimasto un grande estimatore del Napoli e lo sono anche quest'anno. L'unico problema del Napoli è quello degli impegni ravvicinati e degli infortuni. Quando può usufruire dei suoi giocatori in condizioni fisiche ottimali la squadra non ha paura di nessuno. Quando il Napoli accusa stanchezza e infortuni può essere che incappi in qualche partita non all'altezza, con il risultato che poi non ottenga i 3 punti. Ora c'è stata una rimonta, mi auguro che questi impegni non pesino, perché una grande squadra può sopperire a certe cose".