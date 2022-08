Colonnese: “Acerbi? Quella risata non mi è piaciuta, capisco i tifosi. Inzaghi…”

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di "Tutti convocati" ha parlato del successo di ieri sera dei nerazzurri e del possibile arrivo a Milano di Francesco Acerbi: "L'Inter ha dominato la partita, sembra essere tornata al livello della prima parte della scorsa stagione, quando vinceva e convinceva. Acerbi? Sono un po' tifoso anche io, anche a me non è piaciuta quella risata contro il Milan quando l'Inter si giocava lo scudetto... Da calciatore, però, dico che si può sbagliare, Inzaghi lo conosce bene, è una garanzia per lui, quindi presumo che lo voglia. I tifosi, se Acerbi dovesse venire all'Inter e fare bene, dimenticano. In questo momento è chiaro che la ferita sia ancora aperta, ed è anche giusto avere questa emozione e pensare che non sia logico che l'Inter lo compri, e io sono uno di questi, non mi nascondo, ma lungi da me pensare che abbia fatto qualcosa apposta. Come calciatore mi è sempre piaciuto, ha fatto bene alla Lazio e sa fare quel ruolo da centrale nei 3, fisocamente è tosto. Come calciatore non si discute, è un ottimo acquisto".