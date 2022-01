Colonnese: “Con l’Atalanta due risultati su tre. L’Inter unica in Italia che…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Inzaghi è molto bravo nella gestione, l'Inter quest'anno sa giocare a calcio, ma tutti quanti lo fanno"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Ciccio Colonnese, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di stasera contro l'Atalanta: "Inzaghi è molto bravo nella gestione, l'Inter quest'anno sa giocare a calcio, ma tutti quanti lo fanno: hanno un'ottima tecnica individuale. Lautaro fuori? Gli allenatori bravi ti parlano, Inzaghi non sceglie senza parlar prima coi giocatori: se fa questa scelta, ci avrà parlato, come fanno i grandi allenatori. De Vrij? Può starci che stia fuori, è quello più sottotono, è un po' in difficoltà a livello tecnico, Inzaghi ha soluzioni. Lui vuole un calcio europeo, tutti devono giocare la palla e i giocatori si smarcano: l'Inter è l'unica in Italia che la puoi pressare a tutto campo ma non riesci mai a prenderla. Con l'Atalanta sarà durissima, ti mette in difficoltà come le grandi d'Europa. L'Inter ha due risultati su tre, Inzaghi sa che stasera è la prova del nove".