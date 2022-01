Colonnese: “Mesi fa non si parlava così dell’Inter. Bastoni? A livello di Van Dijk”

L'ex difensore di Inter e Lazio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato della gara di ieri sera e del cammino della squadra di Inzaghi

"Partita importante, l'Inter ha dimostrato di essere fortissima. Possono fare gol tutti, l'Inter ha concretezza. Ha vinto due volte: era andata in vantaggio, poi ha fatto un errore quando ha segnato la Lazio e poi ha trovato un grande gol con Skriniar. Ha un allenatore serio, che parla sempre in modo equilibrato. 4-5 mesi fa non dicevamo queste cose sull'Inter visto che erano andati via dei big e un allenatore top. Bastoni a livello di Van Dijk, giocatore strutturato, può giocare a tre a 4, ha nelle corde i gol di Sergio Ramos. Di gran lunga il miglior difensore italiano.