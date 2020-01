Colonnese, bordate al Napoli: “Non sa difendere. Errori su Lukaku e Lautaro una cosa orrenda”

«Il Napoli non sa difendere, questa è la verità». Apre così una lunga intervista rilasciata da Ciccio Colonnese, ex difensore dell’Inter e del Napoli, ai microfoni de Il Mattino. L’ex centrale ha commentato senza mezzi termini gli errori commessi dai partenopei nella gara contro i nerazzurri.

Sorpreso dalla figuraccia degli azzurri contro l’Inter?

«Sorpreso e deluso da come la squadra abbia preso tre gol. Tre regali, il Napoli si è fatto gol da solo. Posso giustificare la papera di Meret, perché il portiere è giovanissimo e un errore di inesperienza del genere ci può stare, fa parte della crescita. Ma gli altri due sono una cosa orrenda».

La domanda è sempre la stessa: problema del singolo o del collettivo?

«Da calciatori come Manolas non ti aspetti mai una cosa del genere ma la questione va oltre il singolo: per me la squadra ha sempre lo stesso limite, da Ancelotti a Gattuso non è cambiato niente. Lo ripeto: il Napoli non sa difendere».

Manolas è una delle grandi delusioni della stagione?

«Non dimostra di valere la cifra per la quale è stato pagato. Ma quante reti sono state già subite per colpa sua? L’errore su Lautaro è una cosa che non sta in cielo nè in terra.

E sul primo gol di Lukaku perché corre all’indietro e non esce a fare fallo sul belga?».

Non è soltanto una questione di testa?

«Anche. Le facce dei difensori azzurri non mettono paura, non incutono timore negli avversari. Non hanno fame, rabbia e voglia di difendere. Io non ero uno dai piedi buoni ma sapevo fare il difensore, sapevo essere duro in campo, agonisticamente parlando. Quelli del Napoli danno l’impressione di aver paura di fare fallo o di beccare l’ammonizione».