Colonnese: “Inter, Barella e Hakimi devastanti. Cessione? C’è delusione, spero che…”

Intervistato da Radio Sportiva, Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha fatto il punto sulla situazione in casa nerazzurra tra campo e futuro societario. Ecco le sue parole:

FIORENTINA-INTER – “La vittoria di ieri contro la Fiorentina è stata meritata. I nerazzurri hanno giocato con concentrazione e vinto con personalità”.

BARELLA E HAKIMI – “Barella adesso sta diventando davvero forte: si sta completando e dimostrandosi un giocatore completo diventa di livello europeo. I giocatori più importanti nell’Inter ora sono lui e Hakimi, spaccano le partite, sono difficili da marcare, hanno una forza superiore ai loro avversari, anche Hakimi è qualcosa di impressionante”.

OBIETTIVO SCUDETTO – “L’Inter è costruita per vincere, forte in tutto, ha lo stesso allenatore, gioca con calciatori di assoluto livello. Quando sento dire che poi ti rimane solo campionato poi però lo devi vincere, quest’anno deve riuscirci assolutamente”.

FUTURO SOCIETARIO – “Da quello che leggo c’è grande delusione, ci sono stati grandi proclami e investimenti da parte dei cinesi e ora questo evolversi di una situazione così brutta e non chiara porta scontento per chi conosce quell’ambiente perché i tifosi interisti hanno una passione diversa anche quando la squadra non vince sono sempre vicinissimi. Questa situazione strana lascia tutti con l’amaro in bocca, giusto che si risolva in fretta perché queste situazioni non fanno bene”.

(Fonte. Radio Sportiva)