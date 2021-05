Colonnese: “Inter, grande trionfo. Ma da tifoso ho dei dubbi su…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Francesco Colonnese ha commentato la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Francesco Colonnese ha commentato la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter . L'ex difensore però non nasconde la sua preoccupazione per il futuro del club.

"Grande trionfo. Se il bilancio della squadra è così negativo come abbiamo letto tutti, non so se con l'entrata di capitali abbiano potuto risolvere i problemi. Me lo auguro, ma da tifoso ho dei dubbi. Difficile dire se l'Inter sia una squadra da ciclo. E' stato un campionato strano. E' vero che i nerazzurri partono da un vantaggio e da una squadra solida, però vedo un'annata diversa. Ci vuole del tempo per capire se sia una squadra da ciclo".