Colonnese: “Momento difficile per l’Inter. Coppa Italia importantissima”

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ai microfoni di Radio 24 ha parlato delle difficoltà che sta incontrando la squadra nerazzurra, reduce dalla sconfitta di sabato in campionato contro la Fiorentina e impegnata questa sera contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia: "È un momento difficile per l'Inter, la sconfitta di sabato è pesantissima. Anche se tutti pensano che la Coppa Italia non sia importantissima, lo è eccome. A maggior ragione per la situazione attuale".