Colonnese: “All’Inter mi manca lo scudetto ’98: dopo anni mi brucia ancora”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Ciccio Colonnese, ex calciatore, è tornato così sui fatti del '98: "All’Inter mi manca uno scudetto, quello del 1998. A distanza di anni brucia ancora. Il grande dispiacere è non aver vinto quello scudetto che meritavamo. Nella vita tutti possiamo sbagliare, ma bisogna riconoscere gli errori, ma questa mancanza dell’arbitro di non ammettere il proprio errore è sbagliata, bisogna ammettere gli errori".