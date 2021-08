Colonnese: “L’Inter ormai gioca a memoria. Deve solo trovare chi…”

L'ex difensore di Inter e Napoli Francesco Colonnese ha parlato così della griglia della prossima Serie A

"L'Inter ha perso qualcosa, ma non la vedo così distante, ormai gioca a memoria ed ora fa un calcio ancora più di possesso. Deve solo trovare chi farà i goal che hanno fatto l'anno scorso Lukaku ed Hakimi. La Juve con Allegri sarà una squadra più equilibrata e baderà meno all'estetica. Il Napoli è forte e Spalletti ha sempre fatto bene al suo primo anno, è una squadra molto vicina alle prime. Inter e Juve davanti, Napoli, Milan ed Atalanta dopo. Sarri può far bene, ma la Lazio deve comprare qualche calciatore adatto al gioco dell'allenatore. Sul mercato devono fare qualcosa in più".